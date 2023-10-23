Цуренко наблизилася до статусу першої ракетки України: оновлений світовий рейтинг WTA
Жіноча тенісна асоціація 23 жовтня оновила світовий рейтинг. За його результатами найкращий прогрес серед українок продемонстрували Дарія Снігур та Катаріна Завацька.
Головними змаганням останнього тижня для українських тенісисток були турніри в одиночній сітці в туніському Монастірі та румунському Клужі-Напоці. Завдяки виступам на них наші спортсменки змогли піднятися у рейтингу, а у топ-200 жодна з українок не зазнала регресу, пише 24 Канал.
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Цуренко наблизилася до топ-30
Найбільшого успіху минулого тижня досягла Леся Цуренко. Третя ракетка України вийшла до півфіналу турніру в Монастірі та продовжила свій підйом у рейтингу. Вона покращила своє місце ще на три позиції та займає вже 31-те місце, максимально наблизившись до топ-2 серед українок – Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної, які не брали участь у змаганнях та наразі посідають 25-те та 27-ме місце відповідно.
Також на корт не виходила й Марта Костюк, але вона все одно піднялась на одну позицію й тепер йде 39-ю. П'ята ракетка України Катерина Байндль залишилася на 86-й позиції, а Даяна Ястремська – на 103-й.
Найбільшого ж прогресу досягли Дарія Снігур та Катаріна Завацька. Одразу дві українки піднялись на 21 сходинку у рейтингу. Снігур це вдалося зробити завдяки першому в кар'єрі виходу у чвертьфінал турніру WTA у Клужі-Напоці, а Завацька в Монастірі вперше у 2023 році вийшла через кваліфікацію до основи змагань WTA, де вибула у другому колі.
Юлія Стародубцева поступилася на турнірі ITF у США у другому колі майбутній фіналістці змагань Панні Удварді й знову оновила свій рекорд у рейтингу – тепер вона 172-а у світі.
Українки у топ-200 рейтингу WTA станом на 23 жовтня
- 25. Еліна Світоліна – 1809
- 27. Ангеліна Калініна – 1677
- 31. Леся Цуренко – 1432 (+3)
- 39. Марта Костюк – 1260 (+1)
- 86. Катерина Байндль – 803
- 103. Даяна Ястремська – 695
- 133. Дарія Снігур – 538 (+21)
- 150. Катаріна Завацька – 493 (+21)
- 172. Юлія Стародубцева – 448 (+3)
Рейтинг WTA: топ-10
- Аріна Сабалєнка – 8425 очок
- Іга Швьонтек (Польща) – 7795
- Коко Гофф (США) – 5955
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5865 (+1)
- Джессіка Пегула (США) – 4895 (-1)
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 3839 (+2)
- Онс Жабер (Туніс) – 3695
- Кароліна Мухова (Чехія) – 3663 (+1)
- Марія Саккарі (Греція) – 3245 (-3)
- Барбора Крейчикова (Чехія) – 2775 (+3)