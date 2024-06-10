Світоліна більше не перша ракетка України: хто зайняв її місце

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них безперечно був "мейджор" у Парижі.

Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції представляли 6 тенісисток. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських тенісисток

Попри такий результат уродженка Одеси не змогла утримати лідерство національного рейтингу. Вона втратила 2 позиції та наразі розташувалася на 21-й сходинці.

Її перегнала Марта Костюк, яка закінчила свої виступи вже після другого кола турніру. Цього вистачило, щоб піднятися на 17-те рекордне для себе місце та вперше у кар'єрі стати першою ракеткою України.

Свої позиції також покращили Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. Вихід до 1/16 фіналу дозволив одеситці повернутися у топ-30 та розташуватися на 27-й сходинці, а тенісистка з Нової Каховки, попри зняття через травму в першому колі, піднялася на 46-те місце.

Найбільшого регресу серед українок зазнала Леся Цуренко, яка не змогла захистити очки минулорічного Ролан Гаррос, коли дійшла до 1/8 фіналу. Через пошкодження вона знялася вже в поєдинку першого раунду, через що втратила 14 позицій – 59-те місце.

Завдяки першому виходу в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції дещо покращила свій рейтинг Юлія Стародубцева – 134-та позиція.

Українки в топ-200 світового рейтингу

17. Марта Костюк – 2240 очок (+3 позиції)

21. Еліна Світоліна – 2100 (-2)

27. Даяна Ястремська – 1712 (+5)

46. Ангеліна Калініна – 1221 (+2)

59. Леся Цуренко – 1048 (-14)

127. Дарія Снігур – 608 (-4)

134. Юлія Стародубцева – 557 (+8)

182. Катерина Байндль – 421 (-15)

. Нова перша ракетка України Марта Костюк чудово виступила у парному розряді на Ролан Гаррос. Вона дійшла з Габріелою Русе до півфіналу, де поступилася італійському дуету Паоліні / Еррані.

У топ-10 світового рейтингу також відбулося декілька змін. Іга Швьонтек після захисту титулу залишилася першою ракеткою світу, а на друге місце вийшла півфіналістка Ролан Гаррос Коко Гофф. Вона помінялася місцями з "нейтральною" Ариною Сабалєнко, яка опустилася на третю сходинку.

Головна сенсація турніру фіналістка Жасмін Паоліні вперше потрапила у топ-10, натомість Даніель Коллінс залишила десятку найсильніших.

Рейтинг WTA: топ-10