Світоліна більше не перша ракетка України: хто зайняв її місце

10 червня 2024, 11:39
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Жіноча тенісна асоціація оприлюднила оновлений світовий рейтинг за підсумками змагань, які відбувалися протягом двох останніх тижнів. Головним серед них безперечно був "мейджор" у Парижі.

Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції представляли 6 тенісисток. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українських тенісисток

Попри такий результат уродженка Одеси не змогла утримати лідерство національного рейтингу. Вона втратила 2 позиції та наразі розташувалася на 21-й сходинці.

Її перегнала Марта Костюк, яка закінчила свої виступи вже після другого кола турніру. Цього вистачило, щоб піднятися на 17-те рекордне для себе місце та вперше у кар'єрі стати першою ракеткою України.

Свої позиції також покращили Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. Вихід до 1/16 фіналу дозволив одеситці повернутися у топ-30 та розташуватися на 27-й сходинці, а тенісистка з Нової Каховки, попри зняття через травму в першому колі, піднялася на 46-те місце.

Найбільшого регресу серед українок зазнала Леся Цуренко, яка не змогла захистити очки минулорічного Ролан Гаррос, коли дійшла до 1/8 фіналу. Через пошкодження вона знялася вже в поєдинку першого раунду, через що втратила 14 позицій – 59-те місце.

Завдяки першому виходу в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції дещо покращила свій рейтинг Юлія Стародубцева – 134-та позиція.

Українки в топ-200 світового рейтингу

  • 17. Марта Костюк – 2240 очок (+3 позиції)
  • 21. Еліна Світоліна – 2100 (-2)
  • 27. Даяна Ястремська – 1712 (+5)
  • 46. Ангеліна Калініна – 1221 (+2)
  • 59. Леся Цуренко – 1048 (-14)
  • 127. Дарія Снігур – 608 (-4)
  • 134. Юлія Стародубцева – 557 (+8)
  • 182. Катерина Байндль – 421 (-15)

Цікаво. Нова перша ракетка України Марта Костюк чудово виступила у парному розряді на Ролан Гаррос. Вона дійшла з Габріелою Русе до півфіналу, де поступилася італійському дуету Паоліні / Еррані.

У топ-10 світового рейтингу також відбулося декілька змін. Іга Швьонтек після захисту титулу залишилася першою ракеткою світу, а на друге місце вийшла півфіналістка Ролан Гаррос Коко Гофф. Вона помінялася місцями з "нейтральною" Ариною Сабалєнко, яка опустилася на третю сходинку.

Головна сенсація турніру фіналістка Жасмін Паоліні вперше потрапила у топ-10, натомість Даніель Коллінс залишила десятку найсильніших.

Рейтинг WTA: топ-10

  1. Іга Швьонтек (Польща) – 11 695 очок
  2. Коко Гофф (США) – 7988 (+1)
  3. Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 7788 (-1)
  4. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5973
  5. Джесіка Пегула (США) – 4625
  6. Маркета Вондроушова (Чехія) – 4503
  7. Жасмін Паоліні (Італія) – 4068 (+8)
  8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4005
  9. Марія Саккарі (Греція) – 3980 (-2)
  10. Онс Жабер (Туніс) – 3748 (-1)

Автор: Денис Іваненко