У тренерський штаб фахівця увійшли троє асистентів: Віталій Розгон, Євген Наумовець і Юрій Клименко.

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З 2018-го по 2021 рік тренер очолював Дніпро з Могильова, єреванський Локомотив і київський ФК Рубікон, який виступає у Другій Лізі України.

Олімпік буде грати в Першій лізі

Донецький Олімпік знявся з УПЛ. В заяві на офіційному сайті йшла мова про те, що клуб припиняє свою діяльність. Але президент Олімпіка Владислав Гельзін вирішив змінити думку.

Спочатку Олімпік знявся з УПЛ та не заявився в Першу лігу. Але 12 липня ПФЛ отримала лист від Олімпіка з проханням включити їх в розіграш Першої ліги. Хоча список команд та календар турніру вже затверджений.