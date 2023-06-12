Світоліна все ближче до топу: оновився рейтинг WTA після результатів Ролан Гаррос

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг WTA. Майже всі українські тенісистки зазнали прогресу, окрім Катерини Байндль, яка залишилася на своїй попередній позиції.

Після завершення Ролан Гаррос жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Українки останні 2 тижні можуть собі занести в актив, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Прихильниця України Іга Швьонтек виграла Ролан Гаррос у запеклому фіналі

Жодна з тенісисток не зазнала рергесу

Україну на Відкритому чемпіонаті Франції в основній сітці представляли шість тенісисток в одиночній сітці: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндль, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

Попри виліт чотирьох спортсменок у першому колі, їх позиції навіть покращилися. Ангеліна Калініна, піднялася на 25-у сходинку. Це повтор її особистого рекорду в рейтингу. Вона залишається першою ракеткою України.

Марта Костюк повторила минулорічний результат, тому очки не втратила, а за рахунок виступів інших конкуренток навіть покращила свою позицію – українка піднялася на 35-е місце, що стало її особистим рекордом.

Також участь в основі підняла Даяну Ястремську на 9 позицій у рейтингу, а Катерина Байндль залишилася на своїй позиції.

Чудовий прогрес Світоліної та Цуренко

Найкращий результат серед українок в одиночній сітці Ролан Гаррос показала Еліна Світоліна. Експерша ракетка України пройшла до чвертьфіналу, де поступилася Аріні Сабалєнка. Завдяки своїм успішним виступам Еліна покращила свій рейтинг на 119 позицій і повернулася до сотні найкращих у заліку – 73 місце,

Леся Цуренко, яка у Парижі дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася першій ракетці Ізі Швьонтек, піднялася на 21 рядок та повернулася у топ-50 найкращих – поточне 45 місце.

Після перемоги на Ролан Гаррос лідеркою світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Швьонтек. Дебютувала у першій десятці тенісистка із Бразилії Беатріс Аддад Майя, яка у Франції дійшла до півфіналу змагань. На десятому місці вона замінила Дар'ю Касаткіну, яка поступилася в 1/8 фіналу Еліні Світоліній.

Топ-10 рейтингу WTA (від 12 червня 2023)