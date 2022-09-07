Олімпійський призер зі Словаччини потрапив в авіакатастрофу: атлет чудом не загинув

Поблизу села Петровиче, що на півночі Словаччини, розбився невеликий літак з олімпійським медалістом Радославом Жидеком на борту. На щастя, спортсмену вдалося врятуватися.

Деталі прикрого інциденту

Інформація про падіння літака надійшла до медиків на лінію екстреної допомоги о 18:28 у вівторок.

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Як інформує місцеве ЗМІ, літак пілотував олімпійський чемпіон, чемпіон Словаччини зі сноубордингу Радослав Жидек. Під час польоту у нього виникли технічні проблеми, він втратив тягу і згодом врізався в стайню. Після падіння літак загорівся.

За інформацією очевидців, в літаку були двоє молодих людей, обом вдалося евакуюватися. Одного з них з опіками медики доставили до Жилінської лікарні. Наразі невідомо чи це був Жидек.

Тварини при авіакатастрофі не постраждали, на момент аварії коней у стайні не було.

Зазначаємо, що Радослав перший в історії Словаччини призер зимових Олімпійських ігор. У 2006 році він завоював срібну медаль у сноубордкросі.