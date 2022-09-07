Детали досадного инцидента

Информация о падении самолета поступила к медикам на линию экстренной помощи в 18.28 во вторник.

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Как сообщает местное СМИ, самолет пилотировал олимпийский чемпион, чемпион Словакии по сноубордингу Радослав Жидек. Во время полета у него возникли технические проблемы, он потерял тягу и врезался в конюшню. После падения самолет загорелся.

По информации очевидцев, в самолете находились два молодых человека, обоим удалось эвакуироваться.

Одного из них с ожогами медики доставили в Жилинскую больницу. Пока неизвестно, был ли это Жидек.

Животные при авиакатастрофе не пострадали, к моменту аварии лошадей в конюшне не было.

Отмечаем, что Радослав – первый в истории Словакии призер зимних Олимпийских игр. В 2006 году он завоевал серебряную медаль в сноубордкроссе.