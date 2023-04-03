Ще один "нейтральний" голуб миру: російський олімпійський чемпіон збирає кошти загарбникам

3 квітня 2023, 18:49
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Джерело:

Телеграм-канал Base of Ukrainian sports

Міжнародний олімпійський комітет надто переймається долею "нещасних" російських спортсменів, намагаючись повернути їх до змагань. А в цей час представники спорту країни-агресора допомагають своїй армії знищувати Україну.

Спорт в Росії завжди відігравав одну з провідних ролей у пропаганді. Після початку повномасштабної війни проти України спортсмени країни-агресора стали справжнім рупором загарбницької політики Кремля.

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Черговий z-патріот російського спорту

Яскравим прикладом такого "нейтрального" спортсмена є олімпійський чемпіон Токіо-2020 з тхеквондо Владіслав Ларін. Прихильник геноциду українців допомагає збирати кошти російським окупантам. 

У пропагандистських роликах любитель Путіна агітує мешканців Карелії допомагати мобілізованим російським військовим. 

Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину,
– говорить "нейтральний" атлет з країни-агресора.

Пропагандистське відео за участю Ларіна

Не дивно, що сам олімпійський чемпіон є представником російської армії. У своєму Instagram Ларін вихваляється спільними фото з кривавим диктатором Владіміром Путіним та міністром загарбницької армії Сєргєєм Шойгу.

Ларін разом з Шойгу / інстаграм Ларіна

  • Зазначимо, що на другий рік війни Міжнародний олімпійський комітет рекомендував спортивним федераціям повернути до змагань російських та білоруських атлетів
  • Таку ініціативу МОКу підхопила Міжнародна федерація фехтування, яка проголосувала за допуск росіян та білорусів до змагань.
  • Таке ж рішення ухвалила Всесвітня федерація тхеквондо. Наприкінці травня в Баку розпочнеться чемпіонат світу з тхеквондо, де планується участь представників країн-терористів.
  • МОК вустами Томаса Баха обіцяв не допускати до змагань спортсменів, які відкрито підтримують військову агресію проти України. Проте на сьогодні жодних списків таких атлетів ніхто не бачив.
Автор: Сергій Шаховець