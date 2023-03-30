28 березня МОК прийняв обмеження щодо участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Під заборону потрапили ті атлети, які активно підтримують агресію Росії, а також ті, хто має стосунок до армій країн-агресорів.

Детальніше "Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", – Гутцайт

Спортивний бан друзів Путіна

Під цей критерій потрапляє велика група російських та білоруських спортсменів. Німецьке видання Bild назвало імена лише деяких атлетів, які не зможуть брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.

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. У соціальних мережах олімпійський чемпіон підтримав російське вторгнення та запропонував своїм підписникам відправляти посилки російським військовим. Борець Муса Євлоєв. Володар золотої медалі Олімпійських ігор у Токіо, а за сумісництвом – лейтенант російської армії.

Зазначимо, що цей список далеко не повний. Після Олімпіади в Токіо 2020 року Міністерство оборони РФ заявило, що понад 20 медалістів мають військове звання. Крім того, значна група російських спортсменів активно підтримує геноцид українців у публічних виступах та соціальних мережах.