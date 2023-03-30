28 березня МОК прийняв обмеження щодо участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Під заборону потрапили ті атлети, які активно підтримують агресію Росії, а також ті, хто має стосунок до армій країн-агресорів.
Детальніше "Докладемо зусиль, щоб жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", – Гутцайт
Спортивний бан друзів Путіна
Під цей критерій потрапляє велика група російських та білоруських спортсменів. Німецьке видання Bild назвало імена лише деяких атлетів, які не зможуть брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях.
- Плавець Євгєній Рилов. На провладному мітингу 8 березня 2022 року чемпіон світу з плавання вийшов на сцену із символом "z", за що його усунули від великих змагань на дев'ять місяців.
- Хокеїст Алєксандр Овечкін. Зірка НХЛ – давній шанувальник Володимира Путіна. У 2018 році він став довіреною особою Путіна та допоміг йому здобути перемогу на виборах. Також Овечкін відомий як фундатор руху Putin Team.
- Лижниця Вероніка Степанова. У квітні минулого року спортсменка, виступаючи на офіційному заході в Кремлі, заявила: "Путін правильною дорогою, і ми обов'язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді 2014 року в Сочі".
- Гімнаст Нікіта Нагорний. У соціальних мережах олімпійський чемпіон підтримав російське вторгнення та запропонував своїм підписникам відправляти посилки російським військовим.
- Борець Муса Євлоєв. Володар золотої медалі Олімпійських ігор у Токіо, а за сумісництвом – лейтенант російської армії.