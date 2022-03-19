Беленюк: Ніяких Олімпіад, чемпіонатів світу та Європи

Свою позицію олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби висловив на своїй сторінці в інстаграмі. Жан Беленюк хоче відсторонення російських спортсменів, які підтримують божевільні дії Володимира Путіна у бік України.

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Олімпійський чемпіон звернувся до спортивної спільноти із закликом виключити російських атлетів від участі у міжнародних змаганнях назавжди.

Він позначив російського борця Романа Власова, який відкрито підтримав Путіна та його агресію у сторону України.

Спортивна спільнота повинне вимагати конкретних термінів виключення спортсменів з рф в міжнародних змаганнях! Щоб не було так, що після нашої перемоги з них були зняті всі санкції! Ромі Власову і подібних йому ідіотів – ніяких Олімпіад і чемпіонатів світу / Європи. Довічно,

– написав Беленюк.



Беленюк звернувся до спортивної спільноти / Скриншот із інстаграму Жана

Що сказав російський борець Роман Власов

Дворазовий олімпійський з греко-римської боротьби з Росії підтримав дії армії своєї країни. У своїй безглуздій заяві росіянин виділив головне завдання цієї так званої "спецоперації" – захист населення Донецької та Луганської області від ЗСУ.

Захист українського населення від своєї ж армії? Що? Такому спортсмену точно дорога лише у напрямку російського корабля.

"Завдання нашої армії – захистити населення тепер уже визнаних республік, Донецької та Луганської, від обстрілів житлових кварталів, постійних рейдів на їхній території не лише збройних сил України, а й різних військових утворень, націоналістичних батальйонів та всього того, що відбувається там останні вісім років. Захистити людей, захистити дітей і, відповідно, наполягти на тому, щоб і думку народу донбаських республік та позицію Росії почули. Місія Росії – миротворча. Збережи Господь наших воїнів-миротворців", – сказав Роман Власов.