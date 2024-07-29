Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 30 липня

29 липня 2024, 23:40
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В Парижі набирає обертів Олімпіада-2024, яка проходить раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань четвертого дня Олімпійських ігор та перелік спортсменів з України, які виступлять.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

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Розклад на 30 липня

У вівторок, 30 липня, відбудеться четвертий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. Із них вісім змагань будуть медальними:

  • фехтування, командна шпага (жінки)
  • плавання, 800 метрів вільним стилем (чоловіки)
  • плавання, 4 х 200 метрів вільним стилем (чоловіки)
  • плавання, 100 метрів на спині (жінки)
  • дзюдо, до 63 кілограмів (жінки)
  • дзюдо, до 81 кілограма (чоловіки)
  • стрільба, пневматичний пістолет 10 метрів (мікст)
  • стрільба, трап (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, командний фінал (жінки)
  • регбі-7 (жінки)
  • тріатлон, особистий залік (чоловіки)
  • настільний теніс (мікст)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 30 липня буде представлена у восьми видах спорту. Втім шанси на медаль будуть лише у фехтуванні. На жіночих змаганнях з командної шпаги зіграють Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 30 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
11:00 Настільний теніс, одиночки (ж) Бернадет Соч – Маргарита Песоцька
12:00 Бадмінтон, одиночки (ж) Тереза Свабікова – Поліна Бугрова
14:15 Стрільба з лука, одиночки (ч) Маркус Д'Алмейда – Михайло Усач
14:30 Теніс, одиночний розряд (ж) Марія Саккарі – Марта Костюк
14:30 Фехтування, командна шпага (ж) Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломєєва
16:00 Грібний слалом, каное-одиночки (ж) Вікторія Ус
17:30 Теніс, парний розряд (ж) Се Шувей / Цао Чіаї – Марта Костюк / Даяна Ястремська
18:00 Футбол (ч) Україна – Аргентина
21:30 Бокс, до 80 кілограмів (ч) Олександр Хижняк – Пилип Акілов

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека