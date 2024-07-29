Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 30 липня

В Парижі набирає обертів Олімпіада-2024, яка проходить раз на чотири роки. Вашій увазі – розклад змагань четвертого дня Олімпійських ігор та перелік спортсменів з України, які виступлять.

У п'ятницю, 26 липня, в Парижі пройшла церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор-2024. До 11 серпня майже 11 тисяч спортсменів визначать долю 329-ти комплектів медалей.

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Розклад на 30 липня

У вівторок, 30 липня, відбудеться четвертий насичений олімпійський день в Парижі. Змагання відбудуться одразу у 26-х видах спорту. Із них вісім змагань будуть медальними:

фехтування, командна шпага (жінки)

плавання, 800 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 4 х 200 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 100 метрів на спині (жінки)

дзюдо, до 63 кілограмів (жінки)

дзюдо, до 81 кілограма (чоловіки)

стрільба, пневматичний пістолет 10 метрів (мікст)

стрільба, трап (чоловіки)

спортивна гімнастика, командний фінал (жінки)

регбі-7 (жінки)

тріатлон, особистий залік (чоловіки)

настільний теніс (мікст)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 30 липня буде представлена у восьми видах спорту. Втім шанси на медаль будуть лише у фехтуванні. На жіночих змаганнях з командної шпаги зіграють Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 30 липня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 11:00 Настільний теніс, одиночки (ж) Бернадет Соч – Маргарита Песоцька 12:00 Бадмінтон, одиночки (ж) Тереза Свабікова – Поліна Бугрова 14:15 Стрільба з лука, одиночки (ч) Маркус Д'Алмейда – Михайло Усач 14:30 Теніс, одиночний розряд (ж) Марія Саккарі – Марта Костюк 14:30 Фехтування, командна шпага (ж) Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова, Дар'я Варфоломєєва 16:00 Грібний слалом, каное-одиночки (ж) Вікторія Ус 17:30 Теніс, парний розряд (ж) Се Шувей / Цао Чіаї – Марта Костюк / Даяна Ястремська 18:00 Футбол (ч) Україна – Аргентина 21:30 Бокс, до 80 кілограмів (ч) Олександр Хижняк – Пилип Акілов

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: