Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 3 серпня

В Парижі стрімголов несуться 33-ті літні Олімпійські ігри. Вашій увазі – розклад змагань восьмого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Бех-Романчук у фіналі Олімпійських ігор-2024: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 2 серпня

Розклад на 3 серпня

У cуботу, 3 серпня, відбудеться сьомий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 26-ти видах спорту. Із них аж 16 будуть з медалями на кону:

теніс, одиночний розряд (чоловіки)

теніс, одиночний розряд (жінки)

теніс, парний розряд (чоловіки)

фехтування, командна шабля (жінки)

стрільба, скит (чоловіки)

стрільба, пістолет 25 метрів (жінки)

плавання, 100 метрів батерфляєм (чоловіки)

плавання, 200 метрів комплексом (жінки)

плавання, 800 метрів вільним стилем (жінки)

плавання, естафета 4 х 100 метрів комплексним стилем (мікст)

спортивна гімнастика, вільні вправи (чоловіки)

спортивна гімнастика, кінь (чоловіки)

спортивна гімнастика, опорний стрибок (жінки)

легка атлетика, штовхання ядра (чоловіки)

легка атлетика, десятиборство (чоловіки)

легка атлетика, 100 метрів (чоловіки)

легка атлетика, потрійний стрибок (жінки)

легка атлетика, естафета 4х400 метрів (мікст)

бокс, до 60 кілограмів (жінки)

академічна гребля, одиночки (чоловіки)

академічна гребля, одиночки (жінки)

академічна гребля, вісімки (чоловіки)

академічна гребля, вісімки (жінки)

стрільба з лука, індивідуальний розряд (жінки)

настільний теніс, одиночний розряд (жінки)

кінний спорт, командна виїздка, переїздка

бадмінтон, парний розряд (жінки)

серфінг (чоловіки)

серфінг (жінки)

парусний спорт, віндсерфінг (чоловіки)

парусний спорт, віндсерфінг (жінки)

велоспорт, шосейні велогонки, група (чоловіки)

стрибки на батуті (чоловіки)

стрибки на батуті (жінки)

парусний спорт, скіф (чоловіки)

парусний спорт, скіф (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 3 серпня буде представлена у восьми видах спорту. П'ять з них можуть принести нашій країні медаль. Особливі сподівання покладаємо на Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), а також гімнастів Іллю Ковтуна (вільні вправи) та Олега Верняєва (вправи з конем).

Не менше віриться і у жінок-шаблісток в командному фехтуванні. Наше тріо представить Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька. У свою чергу в шосейній велогонці візьме участь Анатолій Будяк

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 3 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:00 Стрільба, скит (ж) Ірина Маловічко 12:00 Велоспорт, шосейні велогонки, група (ч) Анатолій Будяк 12:30 Плавання, 1500 метрів вільним стилем (ч) Михайло Романчук 14:00 Фехтування, командна шабля (ж) Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька 16:30 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус 16:30 Спортивна гімнастика, вільні вправи (ч) Ілля Ковтун 18:15 Спортивна гімнастика, кінь (ч) Олег Верняєв 21:20 Легка атлетика, потрійний стрибок (ж) Марина Бех-Романчук

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах: