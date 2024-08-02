Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 3 серпня
В Парижі стрімголов несуться 33-ті літні Олімпійські ігри. Вашій увазі – розклад змагань восьмого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В Парижі продовжуються 33-ті літні Олімпійські ігри. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Бех-Романчук у фіналі Олімпійських ігор-2024: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 2 серпня
Розклад на 3 серпня
У cуботу, 3 серпня, відбудеться сьомий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 26-ти видах спорту. Із них аж 16 будуть з медалями на кону:
- теніс, одиночний розряд (чоловіки)
- теніс, одиночний розряд (жінки)
- теніс, парний розряд (чоловіки)
- фехтування, командна шабля (жінки)
- стрільба, скит (чоловіки)
- стрільба, пістолет 25 метрів (жінки)
- плавання, 100 метрів батерфляєм (чоловіки)
- плавання, 200 метрів комплексом (жінки)
- плавання, 800 метрів вільним стилем (жінки)
- плавання, естафета 4 х 100 метрів комплексним стилем (мікст)
- спортивна гімнастика, вільні вправи (чоловіки)
- спортивна гімнастика, кінь (чоловіки)
- спортивна гімнастика, опорний стрибок (жінки)
- легка атлетика, штовхання ядра (чоловіки)
- легка атлетика, десятиборство (чоловіки)
- легка атлетика, 100 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, потрійний стрибок (жінки)
- легка атлетика, естафета 4х400 метрів (мікст)
- бокс, до 60 кілограмів (жінки)
- академічна гребля, одиночки (чоловіки)
- академічна гребля, одиночки (жінки)
- академічна гребля, вісімки (чоловіки)
- академічна гребля, вісімки (жінки)
- стрільба з лука, індивідуальний розряд (жінки)
- настільний теніс, одиночний розряд (жінки)
- кінний спорт, командна виїздка, переїздка
- бадмінтон, парний розряд (жінки)
- серфінг (чоловіки)
- серфінг (жінки)
- парусний спорт, віндсерфінг (чоловіки)
- парусний спорт, віндсерфінг (жінки)
- велоспорт, шосейні велогонки, група (чоловіки)
- стрибки на батуті (чоловіки)
- стрибки на батуті (жінки)
- парусний спорт, скіф (чоловіки)
- парусний спорт, скіф (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 3 серпня буде представлена у восьми видах спорту. П'ять з них можуть принести нашій країні медаль. Особливі сподівання покладаємо на Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), а також гімнастів Іллю Ковтуна (вільні вправи) та Олега Верняєва (вправи з конем).
Не менше віриться і у жінок-шаблісток в командному фехтуванні. Наше тріо представить Ольга Харлан, Аліна Комащук та Олена Кравацька. У свою чергу в шосейній велогонці візьме участь Анатолій Будяк
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 3 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:00
|Стрільба, скит (ж)
|Ірина Маловічко
|12:00
|Велоспорт, шосейні велогонки, група (ч)
|Анатолій Будяк
|12:30
|Плавання, 1500 метрів вільним стилем (ч)
|Михайло Романчук
|14:00
|Фехтування, командна шабля (ж)
|Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька
|16:30
|Гребний слалом, екстрим-слалом (ж)
|Вікторія Ус
|16:30
|Спортивна гімнастика, вільні вправи (ч)
|Ілля Ковтун
|18:15
|Спортивна гімнастика, кінь (ч)
|Олег Верняєв
|21:20
|Легка атлетика, потрійний стрибок (ж)
|Марина Бех-Романчук
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Де дивитися
Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:
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