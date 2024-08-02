Цього дня українські спортсмени представлятимуть країну у одинадцяти видах спорту. Усі наші атлети мають шанси вибороти медалі для України, повідомляє 24 канал.

До теми Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 2 серпня

Можливі нові медалі для України

Олена Костевич розпочне новий день Олімпіади-2024 зі стрільби на точність з дистанції 25 метрів. Дзюдоїстка Христина Гоман зустрінеться голандкою Маріт Кампс у змаганнях з дюдо до 78 кілограмів (11:00 за київським часом).

У легкій атлетиці Україну будуть представляти Михайло Кохан (метання молоту), Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко (усі стрибки в висоту), Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун (потрійний стрибок), Віталій Бутрим, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак (естафета 4 на 400 метрів).

Олег Колодій та Данило Коновалов виступатимуть у дисципліні – стрибки у воду з синхронного трампліна з трьох метрів. Закриватимуть день для України на Олімпійських іграх-2024 – Роман Кокошко (шовтхання ядра) та боксер Олександр Хижняк.

Де дивитись змагання з Олімпіади-2024

Суспільне – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно змагання онлайн транслюють одразу на трьох платформах:

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