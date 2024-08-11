Закриття Олімпійських ігор-2024: розклад всіх медальних змагань на 11 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри в Парижі добігають кінця. Вашій увазі – розклад змагань останнього ігрового дня та повний перелік трансляцій церемонії закриття Олімпіади.

У неділю, 11 серпня, в Парижі пройде завершальний день на Олімпійських іграх-2024. Спортсмени визначать долю останніх медалей на Олімпіаді, після чого пройде церемонія закриття, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 11 серпня

У неділю, 11 серпня, в останній ігровий день Олімпіада подарує фанатам змагання у дев'яти видах спорту. Звісно ж, в кожному із них будуть розіграні медалі:

баскетбол (жінки)

волейбол (жінки)

гандбол (чоловіки)

легка атлетика, марафон (жінки)

важка атлетика, більше 81 кілограму (жінки)

вільна боротьба, до 65 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 97 кілограмів (чоловіки)

вільна боротьба, до 76 кілограмів (жінки)

водне поло (чоловіки)

велоспорт, кейрін (чоловіки)

велоспорт, спринт (жінки)

велоспорт, омніум (жінки)

сучасне п'ятиборство, лазер-ран (жінки)

Церемонія закриття

Україна на Олімпійських іграх 11 серпня буде представлена лише одним спортсменом. Мураз Мчедлідзе ще зберігає шанси на бронзову нагороду у вільній боротьбі в категорії до 97 кілограмів.

Атлет з Дніпра вийде на втішний бій проти Ніколааса де Ланге з Південної Африки. В разі перемоги Мураз змагатиметься в поєдинку за бронзу проти азербайджанця Магомедхана Магомедова. Перша сутичка відбудеться не раніше 12:20 за київським часом.

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У свою чергу о 22:00 за Києвом відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор-2024. Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Церемонія буде показана в прямому ефірі на наступних ресурсах::