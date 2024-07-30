Взяла приклад з Харлан: Світоліна з камбеком перемогла топову суперницю зі США на Олімпіаді-2024

Еліна Світоліна відіграла свій другий матч на олімпійському турнірі серед жінок. Одеситці у суперниці дісталась топова тенісистка з США.

Джессіка Пегула (США) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:4, 1:6, 3:6)

На Олімпійських іграх-2024 продовжується жіночий тенісний турнір, який проходить на кортах Ролан Гаррос. Серед учасників другого раунду опинилась і українка Еліна Світоліна, пише 24 Канал.

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Гра на нервах

Після перемоги на старту над японкою Учідзімою наша спортсменка потрапила в 1/16 фіналу на шосту ракетку світу Джессіку Пегулу. Попри статус американки, експерти оцінювали шанси Еліни як мінімум не гірше.

Вже у першому сеті тенісистки дали одна одній гідний бій, проте за рахунку 4:4 Джессіка зробила брейк та довела сет до перемоги. У другому ж американка вирішила не добивати Світоліну.

У свою чергу українка відчутно додала та дозволила Пегулі взяти всього один гейм. Це дозволило українці підійти до вирішального сету у статусі моральної лідерки.

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Зрештою вже перший же гейм останнього сету приніс Еліні очко на подачі Джессіки. Повівши в рахунку 2:0, українка зробила ставку на "свої" гейми та змогла довести гру до перемоги.

Таким чином, Світоліна виходить в 1/8 фіналу, де доєднується до іншої українки Марти Костюк. Наступною опоненткою Еліни стане десята ракетка світу Барбора Крейчікова. Що стосується Костюк, то їй доведеться битися із восьмим номером рейтингу WTA Марією Саккарі.

. Еліна Світоліна до 2024 року двічі виступала на Олімпійських іграх. У 2016 році українка зупинилась у чвертьфіналі, а у 2021-му дісталась півфіналу та здобула бронзу.