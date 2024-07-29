Українська фехтувальниця подарувала Україні першу нагороду на Олімпійських іграх-2024. Для самої Харлан це вже четверта Олімпіада, з якої вона привозить медаль.

Олімпійські ігри-2024 у Парижі набирають обертів. На третій ігровий день припало чимало виступів українців, а також перша медаль для нашої країни, пише 24 Канал.

До теми Перша медаль України: Ольга Харлан – бронзова призерка Олімпіади-2024

Роздільний рекорд

У жіночому змаганні на особистих шаблях з фехтування бронзову нагороду здобула Ольга Харлан. Українка поступилась у півфіналі, але у битві за третє місце здолала кореянку Чої Сібін (15:14).

Для Ольги ця медаль стала п'ятою олімпійською у кар'єрі. Українка вигравала золото на Олімпіаді-2008 та срібло на Іграх-2016 в команді. Також Харлан підкорились три бронзи в індивідуальних змаганнях у 2012, 2016 та 2024 роках.

За кількістю нагород на Олімпіадах Харлан наздогнала рекордсменку Яну Клочкову, яка прославилась у плаванні. У обох спортсменок тепер по п'ять нагород.

Найтитулованіші українці на Олімпійських іграх:

СПОРТСМЕН ВИД СПОРТУ З С Б РАЗОМ Яна Клочкова плавання 4 1 0 5 Ольга Харлан фехтування 1 1 3 5 Інна Осипенко-Радомська веслування на байдарках 1 2 1 4 Олена Костевич стрільба 1 0 3 4 Лілія Подкопаєва спортивна гімнастика 2 1 0 3 Юрій Чебан веслування на каное 2 0 1 3 Руслана Таран вітрильний спорт 0 1 2 3

На змаганнях у 2000 та 2004 роках Яна брала чотири золота у запливах на 200 та 400 метрів комплексним стилем. А на Іграх-2000 Клочковій ще і підкорилось срібло вільним стилем на 800 метрів.

Ганебна репутація Клочкової

. Ольга Харлан – єдина українська спортсменка, яка здобувала медалі на чотирьох різних Олімпіадах (2008, 2012, 2016, 2024).

До слова, після закінчення кар'єри прізвище Клочкової куди більше пов'язується із ганьбою, ніж спортивними досягненнями. У 2022 році ексспортсменка поїхала жити до окупованого Криму.

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Яна жодного разу не засудила війну Росії проти України, як і не визнала сам факт агресії. Це відчутно контрастує із позицією Ольги Харлан, яка активно допомагає ЗСУ та присвячує свої перемоги Батьківщині.