Олімпік отримав атестат на наступний сезон та зіграє в УПЛ

Донецький Олімпік отримав атестат для участі в Українській прем'єр-лізі наступного сезону. Так само в УПЛ виступить і чернігівська Десна.

Комітет Української асоціації футболу по атестації футбольних клубів схвалив участь Олімпіка в розіграші УПЛ сезону 2021/2022. Команда планує приступити до підготовки до нового сезону 14 червня.

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"Таким чином, всупереч чуткам, які поширювали в ЗМІ, донецький клуб допущений до змагання під егідою асоціації", – відзначили в Олімпіку.

Атестат отримала і чернігівська Десна, яку теж "записували" до "проблемних" клубів.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ писали, що одразу три клуби УПЛ можуть не отримати атестат для участі наступного сезону. Серед них були Олімпік, Десна та Інгулець. В останніх двох клубів нібито проблеми з інфраструктурою (Десна частину матчів провела за межами Чернігова через проблеми зі стадіоном, а Інгулець лише будує власний стадіон). Відтак один з цих трьох клубів міг замінити Минай, який за підсумками сезону посів останнє місце в турнірній таблиці та вилетів з УПЛ.

Поки відомі два клуби з Першої ліги, які можуть зіграти в УПЛ наступного сезону. Це рівненський Верес та одеський Чорноморець. Однак в рівненського клубу є проблеми зі стадіоном – в Рівне його немає. Тому Верес як резервний стадіон заявив "Авангард" в Луцьку.