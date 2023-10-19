З'явилось декілька охочих: Олімпіади 2030 і 2034 років можуть відбутися в одному й тому ж місці
Джерело:Langrenn
Міжнародний олімпійський комітет зіткнувся із інертністю. Та от світова організація все ж знайшла вирішення проблеми.
Зимові Олімпіади 2030 і 2034 років можуть відбутися в одному й тому ж місці. На авантюру претендує декілька країн.
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Нещодавно місто Саппоро, котре знаходиться у Японії, відійшло від ідеї подавати заявку на проведення зимової Олімпіади 2030-го року. Таким чином, Міжнародний олімпійський комітет натрапив на проблему, яка полягає у складності пошуку країн-господарів зимових міжнародних змагань 2030 і 2034 років. Та от МОК не розгубився, а тому одноголосно ухвалив рішення дозволити проведення Олімпіад 2030 і 2034 років в одному й тому самому місці. Світова організація мотивувалась тим, що, це може спростити завдання пошуку охочих провести першість.
Ініціативою МОК відразу зацікавилася Швеція. До того ж гуляють чутки, що господарювати на Олімпіаді-2030 планують Франція і Швейцарія, а змагання 2034-го планує прийняти Солт-Лейк-Сіті (США), котре за необхідності готове подати заявку і на 2030 рік. Та от варто відзначити, що плітки про готовність Франції, Швейцарії та Солт-Лейк-Сіті можуть бути не реальними, тому Швеція може забрати дві Олімпіади. Рішення щодо місць проведення міжнародних змагань 2030-го та 2034го буде ухвалено у 2024-му році.До речі. Раніше повідомлялось, що змагання з бобслею, скелетону та санного спорту Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в Італії, пройдуть за межами країни.
Де проходили зимові Олімпійськи ігри
- 1924 – Шамоні (Французька республіка)
- 1928 – Санкт-Моріц (Швейцарія)
- 1932 – Лейк-Плесід (США)
- 1936 – Гарміш-Партенкірхен (Третій Рейх)
- 1948 – Санкт-Моріц (Швейцарія)
- 1952 – Осло (Норвегія)
- 1956 – Кортіна-д'Ампеццо (Італія)
- 1960 – Скво-Веллі (США)
- 1964 – Інсбрук (Австрія)
- 1968 – Гренобль (Франція)
- 1972 – Саппоро (Японія)
- 1976 – Інсбрук (Австрія)
- 1980 – Лейк-Плесід (США)
- 1984 – Сараєво (Югославія)
- 1988 – Калгарі (Канада)
- 1992 – Альбервіль (Франція)
- 1994 – Ліллехамер (Норвегія)
- 1998 – Нагано (Японія)
- 2002 – Солт-Лейк-Сіті (США)
- 2006 – Турин (Італія)
- 2010 – Ванкувер (Канада)
- 2014 – Сочі (Росія)
- 2018 – Пхьончхан (Південна Корея)
- 2022 – Пекін (Китай)
- 2026 – Мілан, Кортіна-д'Ампеццо (Італія)