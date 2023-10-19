З'явилось декілька охочих: Олімпіади 2030 і 2034 років можуть відбутися в одному й тому ж місці

Міжнародний олімпійський комітет зіткнувся із інертністю. Та от світова організація все ж знайшла вирішення проблеми.

Зимові Олімпіади 2030 і 2034 років можуть відбутися в одному й тому ж місці. На авантюру претендує декілька країн.

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Нещодавно місто Саппоро, котре знаходиться у Японії, відійшло від ідеї подавати заявку на проведення зимової Олімпіади 2030-го року. Таким чином, Міжнародний олімпійський комітет натрапив на проблему, яка полягає у складності пошуку країн-господарів зимових міжнародних змагань 2030 і 2034 років. Та от МОК не розгубився, а тому одноголосно ухвалив рішення дозволити проведення Олімпіад 2030 і 2034 років в одному й тому самому місці. Світова організація мотивувалась тим, що, це може спростити завдання пошуку охочих провести першість.

Ініціативою МОК відразу зацікавилася Швеція. До того ж гуляють чутки, що господарювати на Олімпіаді-2030 планують Франція і Швейцарія, а змагання 2034-го планує прийняти Солт-Лейк-Сіті (США), котре за необхідності готове подати заявку і на 2030 рік. Та от варто відзначити, що плітки про готовність Франції, Швейцарії та Солт-Лейк-Сіті можуть бути не реальними, тому Швеція може забрати дві Олімпіади. Рішення щодо місць проведення міжнародних змагань 2030-го та 2034го буде ухвалено у 2024-му році.

Де проходили зимові Олімпійськи ігри

1924 – Шамоні ( Французька республіка)

Шамоні Французька республіка) 1928 – Санкт-Моріц ( Швейцарія)

Санкт-Моріц Швейцарія) 1932 – Лейк-Плесід ( США)

Лейк-Плесід США) 1936 – Гарміш-Партенкірхен ( Третій Рейх)

Гарміш-Партенкірхен Третій Рейх) 1948 – Санкт-Моріц ( Швейцарія)

Санкт-Моріц Швейцарія) 1952 – Осло ( Норвегія)

Осло Норвегія) 1956 – Кортіна-д'Ампеццо ( Італія)

Кортіна-д'Ампеццо Італія) 1960 – Скво-Веллі ( США)

Скво-Веллі США) 1964 – Інсбрук ( Австрія)

Австрія) 1968 – Гренобль ( Франція)

Гренобль Франція) 1972 – Саппоро ( Японія)

Саппоро Японія) 1976 – Інсбрук ( Австрія)

Інсбрук Австрія) 1980 – Лейк-Плесід ( США)

Лейк-Плесід США) 1984 – Сараєво ( Югославія)

Югославія) 1988 – Калгарі ( Канада)

Калгарі Канада) 1992 – Альбервіль ( Франція)

Альбервіль Франція) 1994 – Ліллехамер ( Норвегія)

Ліллехамер Норвегія) 1998 – Нагано ( Японія)

Нагано Японія) 2002 – Солт-Лейк-Сіті ( США)

Солт-Лейк-Сіті США) 2006 – Турин ( Італія)

Турин Італія) 2010 – Ванкувер ( Канада)

Ванкувер Канада) 2014 – Сочі ( Росія)

Сочі Росія) 2018 – Пхьончхан (Південна Корея)

Пхьончхан Корея) 2022 – Пекін ( Китай)

Пекін Китай) 2026 – Мілан, Кортіна-д'Ампеццо ( Італія)

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