Українські фехтувальниці на шпагах завершили виступи на Олімпіаді-2024. Вони не змогли вибороти медалі ні в індивідуальних, ні в командних змаганнях.

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Фехтувальниці про підтримку від публіки

Влада Харькова зізналася, що трибуни їх зустрічали та проводжали оплесками.

Ти відчуваєш цінність як спортсмен, відчуваєш підтримку всієї країни, всіх людей. Звичайно, це дуже сильно допомагає. Під час бою з француженкою, мені так само, це дуже сильно допомагало, звичайно, в її сторону. Такого шуму я не чула в своєму житті. Це було дуже потужно, але я не можу сказати, що тільки це вплинуло,

– розповіла фехтувальниця.

Джоан Фейбі Бежура також розповіла про шалену підтримку навіть, коли українки фехтували за 5 – 6 місця.

Але і коли ми фехтували за 5 – 6 командне місце – нас дуже підтримували, в залі було багато людей з прапорами України. Це було дуже приємно, адже ми навіть не знаємо цих людей – це могли бути іноземці, могли бути наші за кордоном. І хоча ми вже не боролися за медальні місця, нас підтримували,

– зазначила спортсменка.

Відзначимо, що у командному змаганні на Олімпіаді-2024 змагатимуться ще українки з фехтування на шаблях, серед яких і бронзова призерка цьогорічного турніру, Ольга Харлан.