Украинские фехтовальщицы на шпагах завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они не смогли завоевать медали ни в индивидуальных, ни в командных соревнованиях.

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Фехтовальщицы о поддержке от публики

Власти Харькова призналась, что трибуны их встречали и провожали аплодисментами.

Ты чувствуешь ценность как спортсмен, чувствуешь поддержку всей страны, всех людей. Конечно, это очень сильно помогает. Во время боя с француженкой, мне так же, это очень сильно помогало, конечно, в ее сторону. Такого шума я не слышала в своей жизни. Это было очень мощно, но я не могу сказать, что только это повлияло,

– рассказала фехтовальщица.

Джоан Фейби Бежура также рассказала о безумной поддержке даже, когда украинки фехтовали за 5-6 места.

Но и когда мы фехтовали за 5-6 командное место – нас очень поддерживали, в зале было много людей с флагами Украины. Это было очень приятно, ведь мы даже не знаем этих людей – это могли быть иностранцы, могли быть наши за границей. И хотя мы уже не боролись за медальные места, нас поддерживали,

– отметила спортсменка.

Отметим, что в командном соревновании на Олимпиаде-2024 будут соревноваться еще украинки по фехтованию на саблях, среди которых и бронзовый призер нынешнего турнира, Ольга Харлан.