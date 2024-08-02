У п'ятницю, 2 серпня, відбулася кваліфікація потрійного стрибка на Олімпіаді-2024. У ній взяли участь українки Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун, пише 24 канал.

Читайте також Ще одні "нейтральні" з медаллю: російські тенісистки гарантували собі олімпійську нагороду

Бех-Романчук у фіналі Олімпіади-2024

Щоб подолати кваліфікацію українським спортсменкам потрібно було виконати норматив (14.35 метрів) або потрапити у топ-12 за результатами відбору.

Марина Бех-Романчук закінчила кваліфікацію з результатом 14.30, який став четвертим, а от Ольга Корсун відібратися до фіналу не змогла.

Відзначимо, що фінал жіночого потрійного стрибка відбудеться 3 серпня о 21:30 за київським часом. Для Марини Бех-Романчук це буде перший фінал Олімпіади саме у цій диципліні.