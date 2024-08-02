Гарантував медаль Україні: Хижняк вийшов до півфіналу Олімпіади-2024

Олімпійський день у Парижі закінчився для України боксерським поєдинком Олександра Хижняка. Український боксер змагався за вихід у півфінал у ваговій категорії до 80 кілограмів.

У чвертьфіналі український боксер змагався із представником із Бразилії Вандерлі Перейро. Олександр Хижняк вийшов до півфіналу Олімпійських ігор-2024 за одноголосним рішенням суддів, інформує 24 Канал.

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На шляху до омріяного "золота"

Ця перемога в 1/4 фіналу гарантувала 28-річному боксеру із Полтави олімпійську нагороду у Парижі. 4 серпня українець продовжить боротьбу за вихід у фінал Ігор-2024. Початок бою українця о 18:22 (за київським часом).

У Парижі Хижняк вже переміг в 1/8 фіналу колишнього земляка, який нині виступає під прапором Угорщини, Пилипа Акілова.

Український чемпіон світу Олександр Усик пообіцяв нашим боксерам величезні призові за здобуті медалі Олімпіади-2024. За "золото" Усик виплатить 80 тисяч доларів, "срібло" – 70 тисяч, а "бронзу" – 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що на минулій Олімпіаді-2020 у Токіо Хижняк завоював срібну нагороду. У третьому раунді українця нокаутував бразилець Геберт Соуза. Після бою Олександр не був згоден із рішенням суддів.