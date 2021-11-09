Олімпіада чи професіонали: чемпіон світу з боксу Захарєєв розповів про свої плани

19-річний Юрій Захарєєв став наймолодшим в історії України чемпіоном світу з боксу. Після перемоги на чемпіонаті світу Захарєєв поділився планами на майбутнє.

Захарєєв: Готуємося до Олімпіади

Перед Захарєєв постав вибір між можливим переходом у професійний бокс або ж залишитися у любителях та спробувати завоювати медаль на Олімпійських іграх у 2024 році.

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Боксер розповів, що промоутери не зверталися до нього щодо переходу в професійний бокс. Захарєєв хоче показати достойний результат на Іграх у Парижі.

З промоутерів ніхто до нас ще не звертався. Про професіоналів ми поки що не думаємо, і готуємося до Олімпіади, куди хочемо поїхати і показати добрий результат,

– сказав боксер.

Зазначимо, що раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що для нього було б честю працювати із Захарєєвим.

На думку промоутера, в українському боксі "засяяла нова зірка". Красюк привітав Захарєєва з перемогою на чемпіонаті світу в Сербії.

Захарєєв – чемпіон світу

Український боксер став чемпіоном світу 6 листопада. Захарєєв приніс збірній Україні єдину медаль на світовій першості, яка відбулася у Белграді.

У фіналі змагань у ваговій категорії до 71 кілограма він здолав росіянина Вадима Мусаєва. Українець переміг одноголосним рішенням суддів.

Захарєєва з перемогою привітав Василь Ломаченко та Володимир Зеленський. Президент України зазначив, що українська школа боксу довела свій високий рівень.