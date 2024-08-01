Владислав Бухов досить вдало пройшов кваліфікацію Олімпіади-2024. Українець виступатиме в півфіналі змагань з плавання на дистанцію 50 метрів у вільному стилі.

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Результати Владислава Бухова

Український плавець подолав дистанцію у 50 метрів за 21,89 секунд та показав 11-й результат у кваліфікації Олімпійських ігор-2024. Всього на змаганнях з плавання було сімдесят чотири участники.

До слова. За підсумками світової першості 2024 року, 21-річний спортсмен перший українець, який став чемпіоном світу на змаганнях з плавання у вільному стилі.

У півфіналі Україну представлятиме Бухов сьогодні ввечері. Старт змагань о 21:37 за київським часом. Нагадаємо, що наразі олімпійська збірна України ділить 34 місце у загальному заліку.

Нагороди для України здобули Ольга Харлан, бронзова медаль у фехтуванні на шаблях, і Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільби з гвинтівки.