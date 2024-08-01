31-річний уродженець Черкас із третім результатом кваліфікувався у фінал даної дисципліни. Сергій Куліш із найкращим результатом потрапив до змагань на вибування, пише 24 Канал.

До теми Настріляв на медаль: Сергій Куліш завоював "срібло" Олімпіади-2024 у Парижі

Друге "срібло" Олімпіади у кар'єрі

У підсумку українець настріляв на 461,3 бала та посів друге місце. Сергій Куліш поступився лише представнику Китаю Ліу Юкун, у якого 463,6 бала. Третім став суперник із Індії Свапніл Кусале (451,4).

Спортсмени дуже спокійно відреагували на здобуті олімпійські медалі. Перші посмішки на їх обличчях з'явились вже під час церемонії нагородження, яке відбулось на арені через деякий час після змагань. Атлети зробили традиційне спільне селфі.



Сергій Куліш – срібний призер Олімпіади-2024 / Скриншот із трансляції Суспільного



Трійка призерів / Скриншот із трансляції Суспільного

Куліш здобув свою другу олімпійську нагороду у кар'єрі. Першу срібну медаль він завоював на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро у стрільбі із пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Минуло 8 років, як Сергій знову підійнявся на олімпійський п'єдестал!

Нагадаємо, що Ольга Харлан принесла Україні перше медаль Ігор-2024 у шаблі. А нагорода Куліша дозволила Україні підійнятись у загальному медальному заліку на 33-те місце.