Владислав Бухов достаточно удачно прошел квалификацию Олимпиады-2024. Украинец будет выступать в полуфинале соревнований по плаванию на дистанцию 50 метров в вольном стиле.

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Результаты Владислава Бухова

Украинский пловец преодолел дистанцию в 50 метров за 21,89 секунд и показал 11-й результат в квалификации Олимпийских игр-2024. Всего на соревнованиях по плаванию было семьдесят четыре участника.

К слову. По итогам мирового первенства 2024, 21-летний спортсмен первый украинец, который стал чемпионом мира на соревнованиях по плаванию в вольном стиле.

В полуфинале Украину будет представлять Бухов сегодня вечером. Старт соревнований в 21:37 по киевскому времени. Напомним, что сейчас олимпийская сборная Украины делит 34 место в общем зачете.

Награды для Украины получили Ольга Харлан, бронзовая медаль в фехтовании на саблях, и Сергей Кулиш получил "серебро" в стрельбе из винтовки.