МОК дозволив: троє росіян змінили громадянство заради участі в Олімпіаді-2024
Джерело:МОК
Через військову авантюру Владіміра Путіна проти України російські спортсмени опинилися в ізоляції. Щоб залишитися в спорті, атлети країни-агресорки масово змінюють громадянство.
Міжнародний олімпійський комітет на своєму офіційному сайті повідомив прізвища дев'яти спортсменів, які змінили громадянство. Вони візьмуть участь в Олімпійських іграх-2024. Серед переліку атлетів опинилися троє росіян.
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Росіяни поїдуть на Олімпіаду під чужими прапорами
Виконком МОК звільнив спортсменів від трирічного карантину після погодження відповідних міжнародних федерацій. Серед росіян громадянство змінили: Валерія Любімова (велоспорт, Франція), Михайло Яковлєв (велоспорт, Ізраїль) та Георгій Тібілов (греко-римська боротьба, Сербія).
У кваліфікаційних змаганнях ці спортсмени здобули олімпійські ліцензії, а тому зможуть взяти участь у змаганнях в Парижі.
Список спортсменів, які змінили громадянство
- Джеймі Копус – веслування – з Великобританії до США
- Лусіана Дініз – кінний спорт – з Португалії до Бразилії
- Валерія Любімова – велоспорт – з Росії до Франції
- Оскар Нільсон-Жюльєн – велоспорт – з Великобританії до Франції
- Коннор О'Лірі – серфінг – з Австралії до Японії
- Кайла Санчес – плавання – від Канади до Філіппін
- Георгій Тіблов – боротьба – від Росії до Сербії
- Аселя Топрак – дзюдо – з Великобританії до Азербайджану
- Міхаіл Яковлєв – велоспорт – з Росії до Ізраїлю.
Нагадаємо, що це не перший випадок, коли російські спортсмени тікають з країни-агресорки. Зовсім нещодавно пара фігуристів Аннабель Морозов та Ігор Єрьоменко заявили про свій виїзд до США. Відомі спортсмени планують захищати кольори Франції.