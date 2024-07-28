Забрали на сувеніри: у Світоліної на Олімпіаді вкрали кросівки

Неприємна історія трапилася з Еліною Світоліною під час підготовки до першого матчу на Олімпіаді. У зіркової тенісистки невідомі особи поцупили кросівки.

Під час Олімпійських ігор трапилося вже декілька випадків крадіжок. Одна з таких неприємних історій відбулася з Еліною Світоліною.

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Чергове пограбування на Іграх

Про інцидент в ефірі Суспільного розповів прессекретар Федерації тенісу України Юрій Сосновський.

"В Еліни трапилася невелика неприємність. Учора вона залишила в роздягальні свої кросівки, сьогодні вранці приїхала, а їх уже не було. Напевно, хтось забрав на сувеніри.

Головне не стільки кросівки, скільки спеціальна ортопедична устілка. Вона в неї не єдина, але все одно неприємність", – розповів Сосновський.

Нагадаємо, що в першому матчі на Олімпійських іграх Еліна Світоліна перемогла представницю Японії Моюку Учіджіму за підсумком двох сетів – 6:2, 6:1.

У наступному раунді українка гратиме з переможницею пари Джессіка Пегула (США) – Вікторія Голубич (Швейцарія).