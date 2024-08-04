Кругленька сума: скільки грошей заробила Харлан за феєричний виступ на Олімпіаді-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобули золоту нагороду Олімпійських ігор в Парижі. Героїнею фінального поєдинку проти Південної Кореї стала Ольга Харлан.

Легендарна українська фехтувальниця у вирішальній сутичці зрівняла рахунок та вирвала перемогу 45:42. Таким чином Ольга Харлан додала до свого активу другу медаль Олімпійських ігор-2024, пише 24 Канал.

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Солідні премії за олімпійські медалі

Спортсменка з Миколаєва стала абсолютною рекордсменкою України за кількістю олімпійських нагород. Відтепер на рахунку Ольги шість медалей: дві золоті (2008, 2024), одна срібна (2008) та три бронзові (2012, 2016 та 2024).

Крім того, Харлан заробила солідні призові, які отримає від держави. На банківський рахунок Ольги прийде 205 тисяч доларів. Грошова премія враховує золоту та бронзову нагороди.

Партнерки Харлан по команді, Олена Карвацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, отримають по 125 тисяч доларів. Також премії передбачені тренерам спортсменок. Їм виплатять по 62,5 тисячі доларів – це 50 відсотків від премії спортсменів.

Український уряд запланував наступні виплати за олімпійські медалі: "золото" – 125 тисяч доларів, "срібло" – 100 тисяч, а "бронза" – 80 тисяч.

Нагадаємо, що збірна України здобула три медалі на Олімпійських іграх в Парижі. На рахунку наших атлетів: "золото" в командній шаблі, "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з гвинтівки та "бронза" Ольги Харлан в індивідуальній шаблі. Ще одну медаль гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов у півфінал Ігор-2024.