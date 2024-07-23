Складе компанію Снуп Доггу: опальний Сергій Бубка стане одним з факелоносців на Олімпіаді-2024
23 липня 2024, 23:48Читать новость на русском
Джерело:France 24
Все менше часу залишається до відкриття Олімпійських ігор в Парижі. Тривають останні приготування до грандіозної події.
У п'ятницю, 26 липня, естафета олімпійського вогню дістанеться до Парижу. На останньому етапі факелоносці пронесуть смолоскип містом Сен-Дені, який розташований на півночі столиці Франції.
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Хто понесе олімпійський вогонь
Раніше повідомлялося, що олімпійський вогонь перед церемонією відкриття понесуть культовий американський репер Снуп Догг, французька акторка Летиція Каста, французький репер MC Solaar.
Окрім них до естафети приєднається олімпійський чемпіон та експрезидент НОК України Сергій Бубка. Про це повідомляє France 24.
Скандал з компанією Сергія Бубки
- Нагадаємо, що Сергій Бубка став олімпійським чемпіоном у стрибках з жердиною на Іграх в Сеулі-1988. У 1996 році прославлений спортсмен був першим в історії незалежної України прапороносцем збірної. Починаючи з 2005 до 2022 року очолював НОК України.
- Влітку 2023 року було опубліковано журналістське розслідування про співпрацю компанії Сергія Бубки з окупантами. Компанія "Монблан" внесена у російський реєстр із засновниками Сергієм Бубкою та його братом Василем. Ця фірма займається постачанням пального для окупантів. СБУ відкрила розслідування стосовно співпраці компанії Сергія Бубки з країною-агресором.
- Сам Сергій Бубка запевнив, що не має жодного стосунку до вказаної компанії. Однак жодного факту не навів.