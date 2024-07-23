Вже 26 липня у Парижі розпочнуться Олімпійські ігри-2024. До змагань були допущені також спортсмени з Росії та Білорусі у статусі "нейтральних".

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Коментар Гуттереша перед Олімпіадою

Генсек ООН розповів про силу спорту, відзначивши, що він об'єднує людей, а також сприяє взаємній повазі та чесній грі.

У дусі олімпійського перемир’я, я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховуйте солідарність. І прагніть кінцевої мети: миру для всіх,

– заявив Гуттерш.

На останок він побажав спортсменам успіхів на Олімпіаді та Параліміаді.

Нагадаємо. Раніше до миру на Олімпіаді-2024 закликав і президент МОК Томас Бах, заявивши, що всім людям набридли війни та конфлікти, а турнір стане для всіх "мирним змаганням".

Додамо, що звернення Антоніу Гуттереша транслюватимуть під час церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 26 липня.