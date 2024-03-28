Чудове рішення: голова Федерації фехтування Росії заявив, що для них "жодної Олімпіади не буде"

Російських спортсменів, попри криваву повномасштабну війну, яку розв'язала їх країна, допустили до Олімпійських ігор-2024. Проте через "нейтральний" статус, у якому їм дозволили змагатися, все більше атлетів відмовляються від участі в турнірі.

Про відмову їхати на змагання вже заявили російські гімнасти, боксери та лучники. Тепер же до них збираються доєднатися й фехтувальники, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Дуже правильний патріотизм

Президент Федерації фехтування та тренер збірної Росії Ільгар Мамедов заявив, що ніхто з російських спортсменів не повинен їхати на Олімпіаду. За його словами, це має бути централізоване рішення для всіх видів спорту:

"Для нас жодної Олімпіади не буде. Не можна ділити суспільство в жодному разі. І не можна, щоб рішення дали на відкуп кожної федерації. Бо одна федерація так вважає, інша – інакше. Такого припускати не можна, інакше буде анархія. Невже так важко це визначити? Якщо туди поїдуть 30-40 людей з усієї країни, вони поїдуть безпритульними.

Я головний тренер збірної Росії, а не головний тренер збірної безпритульних. Команд не буде, в особистих змаганнях найсильніших не буде. На що нам погоджуватись? На кісточку, яку кинули? Цього не можна допускати.

Мамедов також поскаржився, що найсильніших російських фехтувальників не допустили до Олімпіади, а саме: Софію Вєлікую, Яну Єгорян, Ольгу Нікітіну та Софію Позднякову. Через це він відмовляється відправляти когось на відбір, адже не зможе дивитися в очі іншим фехтувальникам.

. Олімпіада-2024 відбудеться у Парижі з 24 липня по 11 серпня. У програмі Ігор заплановані змагання у 32 видах спорту.