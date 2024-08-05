У Парижі цими днями тривають 33-ті літні Олімпійські ігри. За 329 комплектів медалей борються спортсмени із більш ніж 200 країн світу.

До теми Ярослава Магучіх здобула "золото" для України на Олімпіаді-2024

Росіяни залишаються росіянами

Через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет не допустив Росію та Білорусь до змагань. Втім спортсмени з країн-агресорок все ж присутні на Іграх.

Це обурює українську спортивну спільноту, яка постійно потерпає від російських терористичних атак. Цю проблема вкотре підняла легкоатлетка Ярослава Магучіх.

Ми всі прекрасно знаємо, звідки ці атлети. Вони не сказали жодного слова проти війни. Вони не висловилися за мир навіть. Вважаю, це дуже прикро, бо Олімпійські ігри – це про мир. І в принципі завжди всі війни зупинялися на період Ігор. Але Росія не зупинилася. І в період цих Ігор були масовані атаки на міста України. Тому не розумію, як терористів можна допустити до змагань про мир,

– заявила Магучіх.

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Нагадаємо, що МОК дозволив росіянам та білорусам взяти участь в Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Вони не мають права представляти свої країни, а також мали довести свою непричетність до військових структур та непідтримку війни.

До слова, Ярослава Магучіх стала золотою медалісткою у стрибках у висоту. Для неї це перша нагорода найвищого ґатунку на Іграх. Також бронзову нагороду у тому ж змаганні підкорила Ірина Геращенко.