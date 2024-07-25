Українські тенісистки дізналися перших суперниць на Олімпіаді-2024: результат жеребкування

У четвер, 25 липня, у Парижі відбулось жеребкування тенісного турніру Олімпійських ігор-2024. Змагання будуть проведені на ґрунтовому покритті.

В одиночному розряді Україну представлять чотири тенісистки: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Еліна Світоліна й Ангеліна Калініна. З них тільки перша ракетка національного рейтингу потрапила до числа сіяних, пише 24 Канал.

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З ким зіграють українки на Олімпіаді

Усі українські тенісистки розведені по різних частинах сітки в одиночному турнірі. Тож до півфіналу вони не зможуть зустрітися одна проти одної.

Результати жеребкування для українок, 1/32 фіналу

Марта Костюк – Юлія Путінцева (Казахстан)

Даяна Ястремська – Лаура Пігоссі (Бразилія)

Еліна Світоліна – Моюка Утідзіма (Японія)

Ангеліна Калініна – Аранча Рус (Нідерланди)



Результат жеребкування тенісного турніру на ОІ-2024 / Фото Віталій Волочай

Зазначимо, що в парах кольори нашої країни захищатимуть два дуети – Марта Костюк / Даяна Ястремська та Людмила Кіченок / Надія Кіченок. Їхніми суперницями стали Магда Лінетт / Алісія Росольська та Чжен Сайсай / Ван Сіньюй відповідно.

. Тенісний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться з 27 липня по 4 серпня. Матчі першого кола в обох розрядах будуть проведені 27 і 28 липня.

Нагадаємо, що Україна лише одного разу здобувала медаль на Олімпійських іграх. Історичну "бронзу" у 2021 році виграла Еліна Світоліна.