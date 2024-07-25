Британський тенісист анонсував, що на Іграх у Парижі закінчить свою ігрову кар'єру. Проте через проблеми зі здоров'ям він не зможе повноцінно втілити свій план.

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Більше не зіграє в одиночному розряді

37-річний уродженець Глазго не зміг до кінця відновитися від травми спини. Тому експерша ракетка світу вирішив зосередитися виключно на парному розряді, де гратиме разом із Деніелом Евансом.

Ухвалив рішення знятися з одиночного турніру, щоб зосередитися на парному з Деном. Наші тренування були чудовими, і ми гарно зігралися. З нетерпінням очікуємо на початок змагань, щоб ще раз гідно представити Велику Британію,

– повідомив Маррей.

Таким чином, свій останній матч в одиночному розряді в кар'єрі Едді Маррей провів у другому колі турніру серії АТР 500 у Лондоні проти Джордана Томпсона. Тоді він знявся з поєдинку саме через травму спини за рахунку 1:4 у першому сеті.

До слова. 37-річний британець є дворазовим олімпійським чемпіоном. Він здобував "золото" в одиночному розряді у 2012 та 2016 роках.

Зазначимо, що Олімпіада в Парижі стане п'ятою в його кар'єрі. Загалом Енді Маррей виграв 46 трофеїв серії ATP та тричі тріумфував на турнірах Grand Slam.