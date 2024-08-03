Непростий фінал: Верняєв потрапив до топ-5 на Олімпіаді-2024 у вправах на коні
На Олімпійських іграх визначилися медалісти зі спортивної гімнастики у вправах на коні. В особистий фінал у цій дисципліні відібрався українець Олег Верняєв.
У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх відбувся ще один особистий фінал за участю українців. Після четвертого місця Іллі Ковтуна у вільних вправах, за медалі у вправах на коні боровся Олег Верняєв.
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Верняєв не зміг втрутитися у боротьбу за медалі
У кваліфікації Олег Верняєв показав п'ятий результат. Тож у фіналі українець отримав шанс покращити свій результат.
За медальний комплект у вправах на коні змагалися вісім гімнастів. Українець стартував під сьомим номером та знав результати конкурентів.
За свій виступ Олег отримав 14,966 бала. Цього виявилося недостатньо, щоб здобути одну з олімпійських нагород.
У підсумку олімпійський чемпіон Ріо-2016 посів п'яте місце у вправах на коні.
Золоту медаль завоював ірландець Ріс Макленеґан. "Срібло" дісталося казаху Наріману Курбанову, бронзова нагорода Стівену Недорощику зі США.
Спортивна гімнастика. Вправи на коні
- 1. Ріс Макленеґан (Ірландія) – 15.533 бала
- 2. Наріман Курбанов (Казахстан) – 15.433
- 3. Стівен Недорощик (США) – 15.300
...
- 5. Олег Верняєв (Україна) – 14.966
Наразі збірна України здобула дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. На рахунку наших атлетів: "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки, "бронза" Ольги Харлан" у фехтуванні на шаблях. У медальному заліку Україна посідає 41 місце.