Непростий фінал: Верняєв потрапив до топ-5 на Олімпіаді-2024 у вправах на коні

На Олімпійських іграх визначилися медалісти зі спортивної гімнастики у вправах на коні. В особистий фінал у цій дисципліні відібрався українець Олег Верняєв.

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх відбувся ще один особистий фінал за участю українців. Після четвертого місця Іллі Ковтуна у вільних вправах, за медалі у вправах на коні боровся Олег Верняєв.

Читайте також Підготовка під час тривог: Верняєв запросив журналістів в Україну після виступу на Олімпіаді

Верняєв не зміг втрутитися у боротьбу за медалі

У кваліфікації Олег Верняєв показав п'ятий результат. Тож у фіналі українець отримав шанс покращити свій результат.

За медальний комплект у вправах на коні змагалися вісім гімнастів. Українець стартував під сьомим номером та знав результати конкурентів.

За свій виступ Олег отримав 14,966 бала. Цього виявилося недостатньо, щоб здобути одну з олімпійських нагород.

У підсумку олімпійський чемпіон Ріо-2016 посів п'яте місце у вправах на коні.

Золоту медаль завоював ірландець Ріс Макленеґан. "Срібло" дісталося казаху Наріману Курбанову, бронзова нагорода Стівену Недорощику зі США.

Спортивна гімнастика. Вправи на коні

1. Ріс Макленеґан (Ірландія) – 15.533 бала

2. Наріман Курбанов (Казахстан) – 15.433

3. Стівен Недорощик (США) – 15.300

...

5. Олег Верняєв (Україна) – 14.966

Наразі збірна України здобула дві медалі на Олімпійських іграх в Парижі. На рахунку наших атлетів: "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки, "бронза" Ольги Харлан" у фехтуванні на шаблях. У медальному заліку Україна посідає 41 місце.