В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх состоялся еще один личный финал с участием украинцев. После четвертого места Ильи Ковтуна в вольных упражнениях, за медали в упражнениях на коне боролся Олег Верняев.

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Верняев не смог вмешаться в борьбу за медали

В квалификации Олег Верняев показал пятый результат. Поэтому в финале украинец получил шанс улучшить свой результат.

За медальный комплект в упражнениях на коне соревновались восемь гимнастов. Украинец стартовал под седьмым номером и знал результаты конкурентов.

За свое выступление Олег получил 14,966 балла. Этого оказалось недостаточно, чтобы получить одну из олимпийских наград.

В итоге олимпийский чемпион Рио-2016 занял пятое место в упражнениях на коне.

Золотую медаль завоевал ирландец Рис Макленеган. "Серебро" досталось казаху Нариману Курбанову, бронзовая награда Стивену Недорощику из США.

Спортивная гимнастика. Упражнения на коне

1. Рис Макленеган (Ирландия) – 15.533 балла

2. Нариман Курбанов (Казахстан) – 15.433

3. Стивен Недорощик (США) – 15.300

...

5. Олег Верняев (Украина) – 14.966

Сейчас сборная Украины завоевала две медали на Олимпийских играх в Париже. На счету наших атлетов: "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки, "бронза" Ольги Харлан в фехтовании на саблях. В медальном зачете Украина занимает 41 место.