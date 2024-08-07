Гарантував медаль для України: Насібов вийшов у фінал Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби

Український борець Парвіз Насібов провів півфінальну сутичку на Олімпійських іграх в Парижі. Суперником українця Хасрат Джафаров з Азербайджану.

У середу, 7 серпня, на Іграх в Парижі розпочали свій виступ українські борці. У ваговій категорії до 67 кілограмів змагався Парвіз Насібов, пише 24 Канал.

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Перемога на характері

Свій турнірний шлях срібний призер ОІ-2020 розпочав з 1/8 фіналу у поєдинку проти серба Мате Немеша. Поступаючись супернику з рахунком 1:2, українець зумів вирвати перемогу та вийти в наступний раунд.

Не менш складним виявився чвертьфінал. Представник Киргизстану Амантур Ісмаїлов вигравав по ходу поєдинку. Однак Парвізу вдалося здійснити камбек та пробитися у півфінал – 7:6.

Півфінальна сутичка проти Хасрата Джафарова відбулася під час вечірньої сутички. Азербайджанець першим відкрив рахунок у поєдинку. Перший період завершився на користь Джафарова – 3:2.

Все вирішилося у другій половині сутички. Парвіз Насібов змусив суперника помилятися та в підсумку здобув третю перемогу на Олімпіаді-2024. Українець здолав Джафарова з рахунком – 3:3 завдяки перевазі.

Парвіз Насібов гарантував Україні ще одну медаль. У фінальній сутичці, яка відбудеться 8 серпня, він зустрінеться з іранцем Саїдом Есмаїлі Лейвесі.