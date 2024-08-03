Вистачило двох слів: Усик лаконічно відреагував на вихід Хижняка до півфіналу Ігор-2024

Українець Олександр Хижняк гарантував нашій збірній медаль, вийшовши до півфіналу боксерського турніру. Цю непересічну подію прокоментував чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик не пропустив поза своєю увагою виступ Олександра Хижняка. "Полтавський танк" змагався у чвертьфіналі Олімпіади з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів.

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Усик тримає на пульсі боксерський турнір на ОІ

Хижняк у трираундовому поєдинку переміг бразильця Вандерлея Перейру та вийшов до півфіналу. Ця перемога гарантувала українському боксеру олімпійську медаль.

На успішний виступ Хижняка відреагував Усик. У своєму інстаграмі в сторіз чемпіон світу написав лише два слова: "Слава Богу".

Реакція Усика на перемогу Хижняка / скриншот з інстаграму

Зазначимо, що Олександр Усик пообіцяв профінансувати призові нашим боксерам за медалі в Парижі. Золоту медаль він оцінив у 100 тисяч доларів, срібну – у 70, а бронзову у 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Хижняк переміг колишнього українця Пилипа Акілова, який залишив окупований росіянами Маріуполь та прийняв угорське громадянство.