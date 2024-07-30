"Це було моїм бажанням": Усик щиро відреагував на олімпійську "бронзу" Харлан

Українська фехтувальниця Ольга Харлан принесла першу медаль збірній України на Олімпійських іграх. Успішний виступ рекордсменки прокоментував чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан відкрила лік нагородам збірній України на Олімпіаді-2024. Титулована спортсменка здійснила неймовірний камбек у бронзовому фіналі та вирвала перемогу у корейської фехтувальниці Чой Себін.

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Усик вірив у бійцівські якості Харлан

Олімпійський чемпіон-2012 Олександр Усик прокоментував завоювання бронзової медалі Ольгою Харлан. Зірка світового хевівейту зізнався, що очікував такого виступу від українки.

"Це було моїм особистим бажанням. І, зрозуміло, я припускав, що Ольга – одна з тих спортсменок, які принесуть медаль Україні.

Ми перебуваємо в стані війни, але наші спортсмени все одно приїхали. Вони борються. Ми підтримуємо всіх наших олімпійців, які тут, у Парижі, представляють нашу країну. Чим більше нагород для нас, тим краще", – розповів Усик.

Нагадаємо, що Харлан стала рекордсменкою України за кількістю олімпійських нагород. В активі Ольги п'ять медалей: золота, срібна та три бронзові. 33-річна фехтувальниця наздогнала рекордсменку Яну Клочкову, яка прославилась у плаванні.