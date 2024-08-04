Конфуз року: триразову олімпійську чемпіонку не пустили на стадіон через дивну причину

Грандіозний скандал трапився на Олімпіаді-2024 з легендарною спринтеркою з Ямайки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс. Титулована чемпіонка не змогла потрапити на стадіон "Стад де Франс".

Ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс повинна була стартувати у півфіналі на 100 метрів на Олімпіаді-2024. Однак спортсменку не пустили до місця змагань.

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Чому олімпійська чемпіонка не вийшла на старт

Річ у тім, що Шеллі-Енн приїхала на стадіон власним автотранспортом, а не командним автобусом, як передбачено новими правилами. Через це охорона не пустила олімпійську чемпіонку через головні ворота.

У мережі з'явилося відео, як Фрейзер-Прайс пояснює водію автобуса причину заборони.

Вони змінили правила і не сказали про це. Всі спортсмени, які з якихось причин не залишаються в олімпійському селищі, не можуть пройти через ворота? Ми вчора приїздили власним транспортом, проходили через ці ж ворота охорону, і все було добре. Ми не можемо зайти. Це божевілля. Що відбувається?,

– обурювалася Фрейзер-Прайс.

Олімпійську чемпіонку не пустили на стадіон: відео

Згодом стало відомо, що легкоатлетка потрапила на арену через інші ворота, але пропустила розминку. У підсумку вона відмовилася від участі у півфіналі.

Втім, тренер спортсменки назвав іншу причину зняття із забігу. Фахівець підтвердив, що Шеллі-Енн пустили через інші ворота. На жаль, через травму вона не змогла вийти на доріжку.

37-річна Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс тричі ставала олімпійською чемпіонкою: у Пекіні-2008, Лондоні-2012, а також у Токіо-2020. Загалом на рахунку легендарної спортсменки 8 олімпійських нагород.

Зазначимо, що Олімпіада в Парижі не завершена для Шеллі-Енн. Ямайська спринтерка може ще взяти участь в естафетному забігу на дистанції 4х100 метрів зі своєю збірною.