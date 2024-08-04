Ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс должна была стартовать в полуфинале на 100 метров на Олимпиаде-2024. Однако спортсменку не пустили к месту соревнований.

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Почему олимпийская чемпионка не вышла на старт

Дело в том, что Шелли-Энн приехала на стадион собственным автотранспортом, а не командным автобусом, как предусмотрено новыми правилами. Из-за этого охрана не пустила олимпийскую чемпионку через главные ворота.

В сети появилось видео, как Фрейзер-Прайс объясняет водителю автобуса причину запрета.

Они изменили правила и не сказали об этом. Все спортсмены, которые по каким-то причинам не остаются в олимпийской деревне, не могут пройти через ворота? Мы вчера приезжали собственным транспортом, проходили через эти же ворота охрану, и все было хорошо. Мы не можем зайти. Это безумие. Что происходит?,

– возмущалась Фрейзер-Прайс.

Олимпийскую чемпионку не пустили на стадион: видео

Впоследствии стало известно, что легкоатлетка попала на арену через другие ворота, но пропустила разминку. В итоге она отказалась от участия в полуфинале.

Впрочем, тренер спортсменки назвал другую причину снятия с забега. Специалист подтвердил, что Шелли-Энн пустили через другие ворота. К сожалению, из-за травмы она не смогла выйти на дорожку.

Справка. 37-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс трижды становилась олимпийской чемпионкой: в Пекине-2008, Лондоне-2012, а также в Токио-2020. Всего на счету легендарной спортсменки 8 олимпийских наград.

Отметим, что Олимпиада в Париже не завершена для Шелли-Энн. Ямайская спринтерка может еще принять участие в эстафетном забеге на дистанции 4х100 метров со своей сборной.