Ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс повинна була стартувати у півфіналі на 100 метрів на Олімпіаді-2024. Однак спортсменку не пустили до місця змагань.
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Чому олімпійська чемпіонка не вийшла на старт
Річ у тім, що Шеллі-Енн приїхала на стадіон власним автотранспортом, а не командним автобусом, як передбачено новими правилами. Через це охорона не пустила олімпійську чемпіонку через головні ворота.
У мережі з'явилося відео, як Фрейзер-Прайс пояснює водію автобуса причину заборони.
Вони змінили правила і не сказали про це. Всі спортсмени, які з якихось причин не залишаються в олімпійському селищі, не можуть пройти через ворота? Ми вчора приїздили власним транспортом, проходили через ці ж ворота охорону, і все було добре. Ми не можемо зайти. Це божевілля. Що відбувається?,
– обурювалася Фрейзер-Прайс.
Олімпійську чемпіонку не пустили на стадіон: відео
Згодом стало відомо, що легкоатлетка потрапила на арену через інші ворота, але пропустила розминку. У підсумку вона відмовилася від участі у півфіналі.
Втім, тренер спортсменки назвав іншу причину зняття із забігу. Фахівець підтвердив, що Шеллі-Енн пустили через інші ворота. На жаль, через травму вона не змогла вийти на доріжку.
Зазначимо, що Олімпіада в Парижі не завершена для Шеллі-Енн. Ямайська спринтерка може ще взяти участь в естафетному забігу на дистанції 4х100 метрів зі своєю збірною.