Представляли Україну такі спортсменки, як Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Катерина Дудченко. Веслувальниці долали дистанцію у 2 тисячі метрів.

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Як втратили медалі українки

У фіналі з веслування парних четвірок серед жінок українські спортсменки боролись за медалі з командами Китаю, Нідерландів, Великої Британії, Швейцарії та Німеччини.

Спочатку українські веслувальниці йшли на другому місці у фіналі, вони програвали тільки нідерландкам на 500 метрів. Через деякий час британки обігнали українок.

До слова. Китаянкам належить світовий рекорд – 6,05,13, який вони встановили на Іграх-2020 у Токіо. Тоді як і зараз у складі команди були: Чен Юнься, Чжан Лін, Лю Ян та Цуй Сяотун.

На останніх метрах дистанції українська жіноча команда втратила шанси на бронзові медалі Олімпіади-2024. Дівчата пропустили вперед команди Німеччини та Швейцарії, і фінішували п'ятими.

Останнє місце зайняли китаянки, хоча вони були у статусі олімпійських чемпіонок. В боротьбі за золото британки обігнали нідерландок, які були першими увесь заїзд.

Україна вперше протягом восьми років виступила у фіналі жіночих парних четвірок. Останній раз українки виходили у фінал на Олімпіаді в Ріо. На тих змаганнях до складу команди входили Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова.

Літні Олімпійські ігри завершуються 11 серпня. Українська олімпійська збірна займає 35 місце та має 1 бронзову медаль.