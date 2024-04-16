Вперше в історії Ігор: Макрон розповів про грандіозну церемонію відкриття Олімпіади-2024

Все менше часу залишається до початку Олімпійських ігор в Парижі. Французька влада підготувала кілька варіантів проведення церемонії відкриття найбільших спортивних змагань.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 26 липня. Наразі розглядається дві локації проведення офіційної частини. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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Плани В і С на випадок загрози терористів

Вперше в історії відкриття літніх Олімпійських ігор відбудеться на річці Сена. Майже 10500 спортсменів на човнах пропливуть по 6-кілометровому маршруту.

За церемонією відкриття з берегів Сени спостерігатимуть 300 тисяч глядачів. Проте місце проведення можуть змінити через терористичну загрозу. Втім, до цього готові організатори Олімпіади.

Про існування плану В і С розповів Емманюель Макрон. Він зазначив, що у випадку небезпеки церемонію перенесуть на стадіон "Стад де Пренс". Однак це буде традиційний початок Ігор.

Це того варте. Те, чого терористи хочуть перш за все, — це не дати нам мріяти. Ми дамо собі кошти, щоб провести дуже грандіозну церемонію відкриття,

– заявив Макрон.

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