Цього літа у Парижі відбудуться 33-ті літні Олімпійські ігри. Найкращі спортсмени світу розіграють 339 комплектів медалей у 32-х видах спорту.

До теми У нього свій інтерес: для чого Макрон пропонує перемир'я на час Олімпіади

Вогонь запалено

До старту Олімпіади залишилось 100 днів. У цю дату в Греції у Стародавній Олімпії відбулось традиційне запалення олімпійського вогню. Церемонія відбулась біля руїн храму Гери.

Саме там у 776 році до нашої ери відбулися перші в історії Олімпійські ігри. Смолоскип був запалений грецькою акторкою Мері Міною, яка грала роль верховної жриці.

Відео запалення олімпійського вогню:

Пізніше Мері передала вогонь першому факелоносцю. Ним став грецький спортсмен з академічної греблі Стефанос Дускос, який на минулій Олімпіаді виграв золото.

Читайте також З надією на медаль: скільки українських тенісисток поїдуть на Олімпіаду-2024

Тепер олімпійський вогонь вирушить у тур по Греції, який триватиме 11 днів. А вже 8 травня факел прибуде до французького Марселя, після чого вирушить у мандрівку всіма французькими територіями.

Смолоскип змінить аж 10 тисяч факелоносців та завершить свій тур 26 липня у Парижі на "Стад-де-Франс". Організатори планують під час Олімпіади встановити вогнище на Ейфелевій вежі. Сама Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.