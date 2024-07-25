Олімпійського чемпіона пограбували біженці з Африки за день до старту Олімпіади: відео наслідків

Логан Мартін став жертвою атаки з боку емігрантів у Брюсселі. Спортсмен втратив чимало своїх речей, але велосипеди залишились на місці.

Вже цієї п'ятниці, 26 липня, в Парижі розпочнуться 33-ті літні Олімпійські ігри-2024. На змагання у столицю Франції з'їдуться майже 11 тисяч атлетів з усього світу.

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Пограбування чемпіона

Серед дисциплін на Олімпіаді буде також і велоспорт. Напередодні старту змагань у Парижі стався скандал із командою Австралії, яка стала жертвою пограбування.

Повідомляється, що група невідомих осіб розбила мікроавтобус команди в Брюсселі. Звідки команда планувала виїхати до Парижу на Ігри. Зловмисники викрали особисті речі олімпійського чемпіона BMX-фрістайлу Логана Мартіна.

Відео наслідків пограбування:

Сам 30-річний спортсмен запевняє, що це зробили емігранти з Африки. При цьому за кілька метрів від інциденту Мартін знайшов викрадені сумки, які викинули грабіжники разом із непотрібними речами.

Він заявив про викрадення особистих речей та гаманця, але при цьому велосипеди Логана залишились у безпеці. Команда Австралії вже працює над заміною втрачених речей Мартіна.

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Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32-х видах спорту. Україну на Іграх представлять 140 атлетів. Турніри проходитимуть до 11 серпня.