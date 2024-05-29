МОК заплющує очі на реальні факти: Харлан розкритикувала допуск росіян до Олімпіади-2024

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан не погоджується з рішенням МОК допустити до змагань атлетів з Росії. Під так званим "нейтральним" статусом ховаються прибічники війни.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам з російськими та білоруськими паспортами змагатися на Іграх-2024 в Парижі. Атлети з країн-агресорів повинні відповідати критеріям нейтральності.

Читайте також Ефектний камбек Харлан приніс перемогу: українські шаблістки виграли "золото" на Кубку світу

Харлан: Чим це схоже на нейтралітет?

Проте на практиці ніхто ретельно не перевіряє російських спортсменів. Не секрет, що багато з них представляють спортивні клуби загарбницької армії та підтримують злочинну війну проти України.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розкритикувала МОК за таку лояльність до представників країни-терористки. На її думку, Комітет переклав відповідальність на спортивні федерації, які заплющують очі на порушення.

Я не можу з цим погодитися. По-перше, тому що цих людей продовжує фінансувати державу. По-друге, спортсмени, які виступали як нейтральні, поверталися додому і святкували з прапорами своєї країни. Чим це схоже на нейтралітет? Багато спортсменів, які вважаються нейтральними, відкрито підтримують війну та армію. Для мене цим рішенням вони заплющують очі на реальні факти,

– сказала Харлан.

"Нейтральні" атлети в Парижі-2024: що відомо