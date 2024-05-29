МОК заплющує очі на реальні факти: Харлан розкритикувала допуск росіян до Олімпіади-2024
Джерело:AS
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан не погоджується з рішенням МОК допустити до змагань атлетів з Росії. Під так званим "нейтральним" статусом ховаються прибічники війни.
Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам з російськими та білоруськими паспортами змагатися на Іграх-2024 в Парижі. Атлети з країн-агресорів повинні відповідати критеріям нейтральності.
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Харлан: Чим це схоже на нейтралітет?
Проте на практиці ніхто ретельно не перевіряє російських спортсменів. Не секрет, що багато з них представляють спортивні клуби загарбницької армії та підтримують злочинну війну проти України.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан розкритикувала МОК за таку лояльність до представників країни-терористки. На її думку, Комітет переклав відповідальність на спортивні федерації, які заплющують очі на порушення.
Я не можу з цим погодитися. По-перше, тому що цих людей продовжує фінансувати державу. По-друге, спортсмени, які виступали як нейтральні, поверталися додому і святкували з прапорами своєї країни. Чим це схоже на нейтралітет? Багато спортсменів, які вважаються нейтральними, відкрито підтримують війну та армію. Для мене цим рішенням вони заплющують очі на реальні факти,
– сказала Харлан.
"Нейтральні" атлети в Парижі-2024: що відомо
- Зазначимо, що російські та білоруські фехтувальники синхронно відмовилися їхати на Олімпійські ігри. Вони не погодилися на умови МОК та вирішили бойкотували кваліфікаційні змагання.
- Наразі ще невідома точна кількість "нейтральних" спортсменів, які братимуть участь в Іграх. Очікують приїзд 56 представників Росії та Білорусі. За найгіршого сценарію їхнє число може зрости до 83.
- До речі, НОК України спільно з Мінспортом розробили рекомендації для українських спортсменів щодо поводження з представниками країн-агресорів на Олімпіаді-2024.