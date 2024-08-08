Медальні сутички борців у програмі дня: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 8 серпня

У четвер, 8 серпня, відбудеться черговий змагальний день на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Він стане вже тринадцятим на мультиспортивному турнірі у Парижі.

Цього дня атлети будуть змагатися у 22 видах спорту. У тринадцяти з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.

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Новий день на Іграх-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у шести дисциплінах. При цьому у трьох з них наші атлети матимуть можливість виграти нагороди.

Вже гарантував собі медаль Парвіз Насібов. Борець греко-римського стилю у фіналі змагатиметься за "золото" з представником Ірану. А в сутичці за "бронзу" виступить Жан Беленюк.

Також варто відзначити потенційну боротьбу за медалі Каміли Конотоп у важкій атлетиці та виступ у півфіналі чоловічого квартету на байдарках-четвірках.

Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 8 серпня