Українці у фіналах Олімпійських Ігор-2024: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 3 серпня

Сьогодні, 3 серпня, розпочинається нова глава літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі. В цей день спортсменів чекає боротьба за нагороди, а глядачів низка захоплюючих події.

У восьмий день Олімпіади-2024 змагання відбудуться з 26 видів спорту у яких на кону будуть 16 різних медалей. Українські спортсмени можуть цього дня принести нашій країні медалі, – пише 24 канал.

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Восьмий день ОІ-2024 для українців

В цей день спортсмени з України на Олімпійських іграх будуть змагатись у восьми видах спорту та можуть здобути п'ять медалей. Покладають сподівання на Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), українка буде брати участь у фіналі, який відбудеться сьогодні о 21:20 за київським часом.

Здобути медалі можуть також Олег Верняєв (спортивна гімнастика, кінь) та Ілля Ковтун(вільні вправи). Велика надія на тріо фехутвальниць. У командному змаганні на шаблях Україну представлять – Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук.

Представник України у велоспорті – Анатолій Будяк. Також на Олімпіаді-2024 сьогодні виступить Вікторія Ус – гребний слалом та Михайло Романчук – плавання на дистанцію 1500 метрів вільним стилем.

Де дивитись змагання з Олімпіади-2024

Суспільне – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно змагання онлайн транслюють одразу на трьох платформах:

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