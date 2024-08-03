Українці у фіналах Олімпійських Ігор-2024: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 3 серпня

3 серпня 2024, 09:15
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Сьогодні, 3 серпня, розпочинається нова глава літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі. В цей день спортсменів чекає боротьба за нагороди, а глядачів низка захоплюючих події.

У восьмий день Олімпіади-2024 змагання відбудуться з 26 видів спорту у яких на кону будуть 16 різних медалей. Українські спортсмени можуть цього дня принести нашій країні медалі, – пише 24 канал. 

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Восьмий день ОІ-2024 для українців

В цей день спортсмени з України на Олімпійських іграх будуть змагатись у восьми видах спорту та можуть здобути п'ять медалей. Покладають сподівання на Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), українка буде брати участь у фіналі, який відбудеться сьогодні о 21:20 за київським часом.

Здобути медалі можуть також Олег Верняєв (спортивна гімнастика, кінь) та Ілля Ковтун(вільні вправи). Велика надія на тріо фехутвальниць. У командному змаганні на шаблях Україну представлять – Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук.

Представник України у велоспорті – Анатолій Будяк. Також на Олімпіаді-2024 сьогодні виступить Вікторія Ус – гребний слалом та Михайло Романчук – плавання на дистанцію 1500 метрів вільним стилем.

Де дивитись змагання з Олімпіади-2024     

Суспільне – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно змагання онлайн транслюють одразу на трьох платформах:

  • телеканалі Суспільне Спорт
  • регіональних телеканалах Суспільного
  • сайті Суспільне Спорт

Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 3 серпня

Розпочинається восьмий день Олімпійських Ігор-2024

Топ-10 медального заліку:

  1. Китай (13-8-9) – 30
  2. Франція (11-12-13) – 36
  3. Австралія (11-6-5) – 22
  4. США (9-18-16) – 43
  5. Велика Британія (9-10-8) – 27
  6. Японія (8-4-6) – 18
  7. Південна Корея (7-5-4) – 16
  8. Італія (5-8-4) – 17
  9. Нідерланди (4-3-2) – 9
  10. Канада (3-2-6) – 11

Автор: Єгор Торяник