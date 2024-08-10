Фінал Коляденко й інші медальні надії України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 10 серпня

У суботу, 10 серпня, відбудеться п'ятнадцятий змагальний день на XXXIII літніх Олімпійських іграх. Він стане передостаннім на мультиспортивному турнірі у Парижі.

Цього дня атлети будуть змагатися у 21 виді спорту. У кожному з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.

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Насичений день на Іграх-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у восьми дисциплінах. При цьому в шести з них наші атлети матимуть можливість виграти нагороди.

Ірина Коляденко вже гарантувала собі медаль. Вона у сутичці за "золото" буде боротися з Сакурою Мотокі.

У півфіналах виступлять Олексій Середа (стрибки у воду), Марія Повх, Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (гребний спринт). У разі успіху вони потраплять у фінали, які також відбудуться сьогодні.

У легкій атлетиці стрибати у висоту буде Олег Дорощук. А Марина та Владислава Алексіїви візьмуть участь у змаганнях з синхронного плавання.

Також варто відзначити дебют на Олімпіаді у брейкінгу Олега Кузнєцова.

Де дивитися Олімпіаду-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 10 серпня